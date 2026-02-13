AK Parti’den ramazanda Suriye’ye gönül köprüsü
Ramazan boyunca yurtiçi ve yurtdışında yoğun bir program hazırlığında olan AK Parti, Suriye'yi de yalnız bırakmıyor. 19 Şubat'ta başlayacak olan mübarek Ramazan ayı öncesinde hazırlıklarını hızlandıran AK Parti'nin, Suriye genelinde kapsamlı iftar programları düzenlemeyi planlıyor. İlk iftar programları Afrin, Halep ve Hama'da gerçekleştirilecek. Birlik ve beraberlik mesajlarının verileceği iftarlarda Suriye'nin farklı kesimlerine ulaşılması hedefleniyor. Başkent Şam başta olmak üzere Halep, Meskene, Deyr Hafir, Rakka, İdlib, Hama ve Humus'ta geniş katılımlı programlar yapılması planlanıyor. AK Parti'nin ayrıca Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı Afrin, Haseke, Kamışlı ve Aynelarap ile Nusayrilerin çoğunlukta olduğu Lazkiye ve Tartus'ta da iftar sofraları kuracağı ifade edildi.