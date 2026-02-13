Bakan Göktaş Tekirdağ’da konut kurasına katıldı!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Mahinur Özdemir Göktaş ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Süver katıldı.

Törende konuşan Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, kura ile belirlenecek konutların Tekirdağ'a hayırlı olmasını diledi. Ev sahibi olacak ailelerin sevinç ve heyecanına ortak olduklarını belirten Göktaş, sosyal konut projelerinin vatandaşın hayatına doğrudan dokunan en önemli yatırımlar arasında yer aldığını ifade etti. Son 24 yılda ulaşımdan sağlığa, eğitimden enerjiye kadar birçok alanda büyük bir hizmet seferberliği yürütüldüğünü kaydeden Göktaş, 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi'nin vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü söyledi. Projede engelli vatandaşlar ve şehit yakınları için ayrılan özel kontenjanların "kimseyi geride bırakmayan" anlayışın göstergesi olduğunu vurguladı.

2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, aile yapısını güçlendirmeye yönelik desteklerin artarak süreceğini belirtti. 2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus 10 Yılı" çerçevesinde de çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi. Tekirdağ'a son 24 yılda 157 milyar liralık yatırım yapıldığını açıklayan Göktaş, aile ve sosyal hizmetler alanında ise 9,9 milyar lira destek sağlandığını bildirdi. Evde Bakım Yardımı kapsamında 5 bin 50 vatandaşa aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını, geçen yıl toplam 682,6 milyon lira kaynak aktarıldığını ifade etti. Ayrıca 12 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla 36 bin 165 haneye 605 milyon lira yardım ulaştırıldığı kaydedildi.