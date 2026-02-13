Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar

AHaber CANLI YAYIN

Programımıza teşrif eden kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkemizin istikbali olan gençlerle, farklı vesilelerle bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyorum. Gençlerimizin gözlerindeki ışık ve kararlılığı gördükçe güç ve enerji tazeliyoruz. Türkiye Yüzyılı tutkumuzu sizlere baktıkça inanın daha da perçinliyoruz. Rabbi yolunuzu da bahtınızı da açık eylesin diyorum.

"GENÇLER ÜLKEMİZİN İSTİKBALİ"

Birazdan 210 kişi kapasiteli erkek öğrenci yurdumuz ile 706 kişilik kız öğrenci yurdumuzun resmi açılışını yapacağız. Bu yurtların gençlerimize, üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.