Başkan Erdoğan’dan Tekirdağ’a güçlü mesaj! “Ev sahibi Türkiye hedefine kararlılıkla ilerliyoruz”

Başkan Erdoğan mesajında, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin ardından devlet ve milletin el ele vererek büyük bir dayanışma ortaya koyduğunu ifade etti. Bu kapsamda 455 binden fazla konut, iş yeri ve köy evinin hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, yeni başlatılan konut seferberliği ile 81 ilin tamamında 500 bin vatandaşın ev sahibi olmasının hedeflendiğini kaydetti.

"Yapamazsın diyenlere aldırmadan daha önceki tüm projelerimiz gibi inşallah bunu da belirlenen takvim içerisinde hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, projeye başvuran ve umudunu devlete emanet eden tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Tekirdağ'da 6 bin 865 konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura töreninde, 500 bin sosyal konut hamlesini anlatan kısa film gösterimi de gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan mesajında, kura çekiminin ev sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için yeni bir başlangıç olmasını temenni ederken, henüz hak kazanamayanlar için de umutların canlı tutulması gerektiğini ifade etti.

"Geleceğe umut taşıyan bu büyük sosyal konut hamlesinin ülkemize bereket, milletimize huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" diyen Başkan Erdoğan, sözlerini vatandaşları selamlayarak tamamladı.