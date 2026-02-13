Bilal Erdoğan gençlerle buluştu!

Türkiye solunun Filistin davasına sahip çıkmadığını belirten Erdoğan, "Batı ülkelerinde özellikle sol kesimler Filistin konusunda en öndeler. Türkiye'de sol kesim yok. Bütün dünya solu Filistin'i destekliyor. Bizim ülkemizde aslında bir dönem solcular Filistin davasına sahip çıkardılar ama bu dönemde orada o hassasiyeti göremiyoruz" dedi. Erdoğan, Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığına da dikkat çekerek, "Hayatınıza anlam katın. Evliliği geciktirmeyin. Yapabildiğimiz kadar çok çocuk dünyaya getirmek içinde çalışalım" dedi. Erdoğan siyasetle ilgili bir soruya ise, "Siyasi bir kariyer hedefim yok" diyerek cevap verdi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Konya Tantavi Kültür Sanat Merkezinde Gençlik Buluşmasında üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye solunun Filistin davasına sahip çıkmadığını söyledi. Bilal Erdoğan, "Türkiye'de Filistin hassasiyeti sadece belirli bir kesimin hassasiyeti gibi. Hatta belirli siyasi kutuplaşmanın hedefi olan bazı gruplar oralara katılmak istemiyor. Çünkü oraya gidersem beni de şucu sanırlar bucu sanırlar, ben onlardan değilim onun için oraya gitmemeliyim. İşin bir boyutu bu. Öbür tarafta Filistin davasını sanki dindar inanan insanların davası gibi görülmesi. Bakıyorsunuz dünyada, Batı ülkelerinde özellikle sol kesimler Filistin konusunda en öndeler. Türkiye'de sol kesim yok. Bütün dünya solu Filistin'i destekliyor. Bizim ülkemizde aslında bir dönem solcular Filistin davasına sahip çıkardılar ama bu dönemde orada o hassasiyeti göremiyoruz. Bu hassasiyetin neden olmadığını anlayamıyorum. Bütün dünyada sol bu davaya sahip çıkmasına rağmen bizim ülkemizdeki solun bu davaya sahip çıkmaması da Türkiye'deki bu hassasiyetin yayılmasında biraz engel oluyor. Filistin savunuculuğunu Türkiye de sadece belirli bir kesimin meselesi olmadığını başarmamız lazım. Bütün insanlığın meselesi bu. Kudüs hassasiyetin olmasa bile 75 bin insan soykırıma tabi tutulduğu zaman bir şey demen lazım. Dini hassasiyetle dindarlar sarılıyorsa dini hassasiyeti olmayanların da bu davaya sarılabilmesini sağlamamız lazım. Boykot önemli. Boykotun sulandırılmaması gerekiyor" dedi.

GENÇLERE SESLENDİ; 'EVLİLİĞİ GECİKTİRMEYİN'

Ailenin önemine de dikkat çeken Erdoğan, "Hayatınıza anlam katın. Evliliği geciktirmeyin. Ailenin ne kadar yüce bir kurum olduğuna inanarak. Ben kendi keyfimi gözeteyim sen kendi keyfini gözet onun için yuva kuralım değil. Hep beraber ahiretimiz için de bu dünyamız içinde güzel, mutlu bir yuvamız olsun. Yapabildiğimiz kadar çok çocuk dünyaya getirmek içinde çalışalım. Bu dünyaya rabbim bize bunu sorumluluk olarak veriyor. Böyle bir anlam yüklemezsek bu iş düzelmeyecek. Sizde evliliğinizi geciktirmeyin, oyalanmayın. Türkiye nüfusu çok hızlı bir şekilde yaşlanıyor. 5 yıl 10 yıl sonra ilkokullarımız boşa çıkmaya başlayacak. Bu ilkokul binasını ne yapsak diyeceğiz. Nüfusun yaşlanması çok kötü bir haber. Doğurganlık oranımız 2,5'dan yüzde 1,5'un altına düştü 20 yılda. Çok kötü bir haber. 90 milyon nüfusu artık görmeyeceğiz. 2100 yılında Türkiye 50 milyonun altında süper yaşlı bir nüfusu olan bir ülke olacak. Büyük Türkiye hedeflerinden, dünyada yapılacak işlerden bahsediyoruz ama bu gidişatla bunların olması mümkün mü?" dedi. Siyasetle ilgili bir soruya da cevap veren Erdoğan, "Siyasi kariyer hedefim yok. Birileri bir şey çıkarınca şöhret olduk diyelim" dedi.