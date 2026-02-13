Hüseyin Yayman’dan KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e ziyaret

Nezaket ziyareti çerçevesinde yapılan görüşmede konuşan Yayman, Türkiye Cumhuriyeti'nin KKTC'yi yakından takip ettiğini ve Kıbrıs Türk halkının birlik ve bütünlüğüne büyük önem verdiklerini vurguladı.

Bölgedeki gelişmelere de değinen Yayman, Rum tarafının silahlanma faaliyetlerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Rum tarafının silahlanmasını çok yakından takip etmekteyiz. Bu asla kabul edilemez. Rum tarafının silahlanmasını dikkatle not ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de Türk milleti, Kıbrıs davasının yanındadır. Kıbrıs Türk halkının huzuru ve esenliği, Türkiye'nin huzuru, refahı ve esenliği demektir. Türkiye'nin esenliği de Kıbrıs'ın esenliğidir."

Yayman ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, KKTC Meclisi'nin yeni hizmet binasının Kıbrıs Türk halkı için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni etti.

KKTC Meclis Başkanı Öztürkler ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ana vatan Türkiye'den gelen her temasın KKTC'ye güç verdiğini ifade etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlanma faaliyetlerinin dikkatle izlendiğini belirten Öztürkler, ana vatan Türkiye ile KKTC arasındaki bağların sarsılmaz olduğunun altını çizdi.

Heyette ayrıca, KKTC Dostluk Grubu Başkanı, Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı Başkan Yardımcısı Şeyhmus Dinçel ve Milletvekili Şamil Ayrım de yer aldı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.