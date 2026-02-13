Kara delik 2 ayda 4.6 milyar yuttu
İzmir’de belediye şirketleri kötü yönetim nedeniyle iflasın eşiğine geldi. 2 ayda 4 şirkete aktarılan kaynağın miktarı 4.6 milyarı buldu
Çalışanların maaş ve sosyal haklarını zamanında ödemediği için sık sık işçi eylemlerine sahne olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürekli zarar ettiği için adeta kara deliğe dönüşen belediye şirketlerinin zararlarını kapatmak için halkın vergileri ile oluşturulan kıt kaynakları boşa akıtmaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay İztarım ve İzelman Şirketleri'ne 2.4 milyar lira sermaye aktaran İZBB, şimdi de belediye bünyesinde hizmet veren Fuarcılık Şirketi İzfaş ile iç körfezde yolcu ve araç taşımacılığı yapan denizcilik şirketi İzdeniz'e para aktarmaya hazırlanıyor. İZBB Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile büyükşehir belediye meclisinin şubat ayı ilk oturumunda gündeme alınan her iki önerge görüşülmek üzere ihtisas komisyonlarına sevk edildi. Önergeler önümüzdeki günlerde belediye meclisinde tekrar görüşülüp karara bağlanacak. Önergelerin kabul edilmesi halinde İZBB, Fuarcılık şirketi İzfaş'a 349 milyon 849 bin, İzdeniz'e ise 1 milyar 858 milyon lira daha kaynak aktaracak. Böylece son iki ayda belediye iştiraklerine İZBB kasasından aktarılan kaynak miktarı 4.6 milyar lirayı bulmuş olacak.