Özgür Özel yalan rekoruna koşuyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tabanını konsolide etmek için söylediği yalanların gerçeği çok sürmeden gün yüzüne çıkıyor. İşte onlardan bazıları: SABAH yazarı Mahmut Övür, gazeteci Enver Aysever'in İmamoğlu için "Ben hırsızların elini sıkmam" dediğini belirtmiş, Özel reddetmişti. Aysever'in avukatı Mikayil Dilbaz sözleri doğrulamıştı. Özgür Özel'in, afet konutlarına ilişkin faiz iddiası da asılsız çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödeme planını tüm detaylarıyla açıkladı.