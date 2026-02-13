Sırbistan’la ticaret hedefi 5 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i Külliye'de ağırladı. Görüşmelerin ardından düzenlenen Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3.5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sırbistan'ın ev sahipliğinde Belgrad'da gerçekleştirilecek Expo2027'ye katılacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bu önemli etkinliğin ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek için ilave bir vesile teşkil edeceğini düşünüyoruz.

Sırbistan'da faaliyet gösteren firma sayısı 1500'ü aştı, toplam yatırım miktarı 300 milyon doları buldu. Müteahhitlerimiz ise üstlendikleri 100'e aşkın projeyle Sırbistan'da konut, yol ve altyapı üretimine destek oluyor.

Vatandaşlarımız Sırbistan'ı ziyaret eden turistler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Sırbistan'da Türkçe öğrenimine yoğun bir ilgi görüyoruz. Bu ilginin Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarımız tarafından layıkıyla karşılanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Sırbistan'la aramızda dostluk köprüsü olarak gördüğümüz Sancak Bölgesi'nin kalkınması için yapılabilecekleri de Sayın Vucic'le ele aldık. Kendisinin bölgenin kalkındırılmasına yönelik projelerini takip ediyoruz. Ben de bu vesileyle Sırbistan'daki Müslüman toplumunun yaklaşan ramazan-ı şeriflerini canı gönülden tebrik ediyorum.

Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda bizim için müstesna yere sahip Balkanlar'ı asla ihmal etmiyoruz. Sayın Vucic'in ziyaretini de bu manada çok kıymetli görüyorum.

ERDOĞAN DÜNYADA LİDER

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Başkan Erdoğan'ın sadece Türkiye ve bölgede değil, aynı zamanda dünyada da büyük bir lider olduğunu vurguladı. Barışı korumak isteyen, gerçek liderlere saygı duyan bir ülkeden geldiğine işaret eden Vucic, Erdoğan'ın liderliğine çok saygı duyduklarını aktardı. Sırbistan'ın, Türkiye için çok daha küçük bir ülke olduğunu kaydeden Vucic, "Türkiye için en önemli ortak olamayacağımızı biliyoruz. Ama Türkiye, Sırbistan için son derece önemli bir ortak. Ümit ediyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize gerçekleştireceği en büyük ziyareti organize edeceğiz" ifadesini kullandı. Balkanlar'da halkları bir araya getirmenin önemine dikkat çeken Vucic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok daha deneyimli bir lider. Barışın nasıl tesis edilmesi gerektiğini çok iyi bilen bir lider olarak, bu konuda her zaman bizi dinlediğiniz, dinlemek istediğiniz için teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. Vucic, Erdoğan'ın ziyaretini büyük bir istekle beklediğini ve bunun için büyük bir hazırlık yapacaklarını ifade etti.