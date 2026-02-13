Trafik ihlallerine rekor ceza dönemi

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenlemede öne çıkanlar şöyle:

Plakasız araç kullananlara 46 bin lira ceza kesilecek, ehliyetleri 30 gün geri alınacak.

Drift atan sürücülere 140 bin lira ceza uygulanacak.

Saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya araçtan inenlere 180 bin lira para cezası uygulanacak.

Seyir halinde cep telefonu kullananlara 5 bin lira, tekrarlanması halinde 20 bin liraya kadar para cezası verilebilecek.

Emniyet kemeri takmayanlara 2 bin 500 lira ceza kesilecek.

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin, ehliyeti alındığı halde direksiyona geçenlere 200 bin lira ceza verilecek.

Kırmızı ışıkta geçene 5 bin lira ceza verilecek. Bunun bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar katlanıp 80 bin liraya kadar çıkacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek ve 150 bin lira ceza kesilecek.

0.50 promilin üzerinde alkollü araç kullananlara verilen ceza 25 bin liraya çıkarılacak. İkinci ihlalde 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin liraya kadar ceza katlanacak.