Yumuşama ve diyalog dönemi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önceki gün Ankara'da gerçekleştirdiği görüşme, Yunanistan basınında geniş yer buldu. Yunanistan basını zirveyi "yumuşama" ve "diyalog dönemi" başlıklarıyla duyurdu. Proto Thema gazetesi, olumlu atmosferin Mitçotakis'in Ankara'ya ayak bastığı andan itibaren hissedildiğini kaydetti. İki liderin dostane bir üslupla açıklama yaptığı vurgulandı. Lifo haber sitesi, Yunan hükümet kaynaklarının, geçmişte anlaşmazlıklara yol açan tüm konuların ele alındığını aktardığını yazdı. Kathimerini gazetesi, liderlerin iki ülke arasındaki olumlu iklimin altını çizdiğini belirtirken News24/7 haber sitesi, Türkiye'nin bölgesel rolüne dikkat çekerek "Bölgede Türk rüzgârı esiyor" ifadesini kullandı.