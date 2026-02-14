1 milyon yurt kapasitemiz var

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür ve Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Mersin Üniversitesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuştu: Üniversitelerin akademik kapasitesini daha ileri bir seviyeye taşıyacak güçlü adımlar atıyoruz. Barınmadan beslenmeye, sosyal desteklerden akademik başarıya dönük destek sistemlerine kadar bütün yönleriyle öğrencilerimizin yanındayız. Bugün 1 milyonu aşkın yurt kapasitemiz var. Dünyada böyle bir ülke az bulursunuz. Bekir COŞKUN/ SABAH