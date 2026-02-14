Bahis, sokak çeteleri, uyuşturucu, şike... Hepsinin kökünü kazıyacağız

Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı görevindeyken asrın yolsuzluğunu gün yüzüne çıkartmıştı. Adalet Bakanlığı'na atanan Gürlek, A Haber'de 86 milyonun bakanı olduğunu, haktan ve hukuktan mağduriyeti olan, tüm siyasi partilere kapısının açık olduğunu belirterek hedeflerini tek tek açıkladı. Sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürleri ileterek başlayan Gürlek, "Şimdi 86 milyon vatandaşın Adalet Bakanıyım. Siyasi kimliği dışında 86 milyon vatandaşın yanındayım, haktan hukuktan mağduriyetleri olan varsa hepsine kapım açık" dedi. Adalet Bakanı Gürlek canlı yayında şunları kaydetti:

MECLİS'TEKİ CHP PROVOKASYONU

Ben şahıs olarak hangilerinin tebrik ettiğini bilmiyorum ama orası çok nezaketli, nazik bir ortamdı. Herkes iyi niyetlerini söyledi, el sıkıştık. Bir kapı ve koridordan geçtikten sonra durumun değişmesi beni çok şaşırttı. Meclis'in kürsüsüne geliyorsunuz, birden insanlar üzerinize geliyor. Hatta ben sonradan gördüm, bir de kitapçık fırlatılmış. Bunlar keşke yaşanmasaydı. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Ben naçizane bir insanım. Akın Gürlek'im ama burada Meclis çok önemli, bizim göz bebeğimiz.

MAHKEME SİYASİ ŞOV ALANI DEĞİL

Mahkeme salonlarında kesinlikle siyasi şov yapılamaz. Hakimler dosyadaki delillere göre karar verir. Mahkeme siyasi propaganda yeri değildir. Mahkemelerde siyasi şov yapılamaz. Ben önemli davalara da baktım. Maddi delillere göre ve Türk milleti adına karar verilir.

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI: MAHKEMELERE TALİMAT VERİLEMEZ

Mahkemelere kimse telkin, talimat veremez. Cumhuriyet savcısı olarak kişinin mevkilisine bakmayız. İhbarlar ve şikayetler vardı. Kendi içlerinden şikayetler vardı. Para kulelerinde ciddi iddialar vardı. Gerçeği ortaya çıkarmak için soruşturma başlattık. Şahıslarla soruşturmayı karıştırmamak lazım. İddianamede delileri açıkça koyduk tanık. MASAK raporları HST kayıtları para trafikleri var. Aziz İhsan Aktaş diyor ki 'belediyeden alacağım var para istiyorlar' teyit etmek için çalışma yürütüyoruz. Gizli tanık baskısı gibi bir durum yok. Yargılamada göreceksiniz. Gürlek, İBB soruşturmasında etkin pişmanlık ifade süreçleriyle ilgili ise "Ertan Yıldız samimi olarak beyandan bulunduktan sonra tahliye edildi. Daha sonra bildiklerini anlatmak için sayı arttı. Her etkin pişmanlıktan faydalananı bırakmadık. Her detayın teyit edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

ALO ADALET UYGULAMASI KURACAĞIZ

İlk kez burada açıklıyorum Alo adalet uygulaması kuracağız. Artık vatandaş bir davasının bitmesini istiyorsa Bu konuda vatandaş Alo Adalet'e ulaşıp şikayetini iletecek. HSK Yargının etkinliği bürosu ilgili komisyon başkanının arayacak ve vatandaşın yargıdaki mağduriyetleri giderilecek. FETÖ ile mücadele de devam edecek. Bu konuda da bütün savcılarımız teyakkuzda. FETÖ ülke için bir tehdit. Şu an yeni yapılanmanın üzerine de gidiliyor. FETÖ ile mücadele kesinlikle bitmedi, devam edecek.

FETÖ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ

FETÖ bizim kırmızı çizgimiz ve ana gündemimiz. Bu konuda mücadelemiz aralıksız devam edecek. 11. Yargı paketinde bunlarla ilgili bir takım düzenlemeler yapıldı, ceza artırımları da yapıldı. Maalesef suç örgütleri kanundaki boşluktan yararlanarak çocukları kullanıyor. Atlas ve Minguzzi kardeşlerimiz de maalesef hayatını kaybetti. Aileyi tehdit edenlerle ilgili de bir operasyon oldu. Bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız. Sokak çeteleriyle elbet ki mücadelemiz sürecek ve çetelere göz açtırmayacağız.

BU İŞİN SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

YASA dışı bahis illetinden kurtulmamız lazım. Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz, gittik. Kökünü kazıyacağız. Yasa dışı bahis paralarını soğuk cüzdan yöntemiyle parayı yurt dışına kaçırıyorlar. Bu 1 milyarı Türkiye'ye getirerek hazineye kazandırdık. 2025 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Bürosu'nun operasyonlarından aklanan 80 milyar lira devletin hazinesine devredildi. Anneler, babalar bana 'Evladımızı bu illetten kurtar' diye geliyor. Bakanlık dönemimde de uyuşturucu konusunda elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bu illetten yasa dışı bahis gibi tamamen kurtulmamız gerekiyor. İstanbul'un göbeğinde Kasım Garipoğlu'nun bir yalısı var. 3 gün parti yapıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak müsaade edemem. 2-3 kilo kokain tüketiliyor. Biz kullanıcıları değil organizasyon yapanları, teşvik edenleri yer ve imkan sağlayanları alıyoruz.