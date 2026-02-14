CHP İstanbul il binasındaki İmamoğlu posteri sökülecek

CHP'li çiftçi Erol Temurçi, CHP İstanbul İl Binası'nda asılı olan Ekrem İmamoğlu posterinin kaldırılması için İstanbul Valiliği'ne dilekçe verdi. Dilekçe neticesinde Valilik, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne, İmamoğlu posterinin il binasından kaldırılması yönünde tebliğde bulundu. 'RANT DÜZENİ KURMUŞTUR'

Kararın ardından Temurçi, il binasının önüne giderek bir video çekti. Videoda İmamoğlu posterinin kaldırılması için dilekçe verdiğini ve Valiliğin bu yönde karar aldığını belirten Temurçi "Biz hırsıza hırsız dedik. Ekrem İmamoğlu casusluktan yargılanan, rant düzeni kurmuş bir kişi. 7 gün içinde bu poster kaldırılmazsa emniyet kaldıracak" dedi.