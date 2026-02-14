Gaziyi gerçek aşk hayata bağladı

Jandarma Astsubay Hasan Arısoy ile Bircan Arısoy 2006 yılında evlendi. Çiftin bir erkek çocukları dünyaya geldi. Arısoy, 2010'da Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Köprülü mevkiinde görevi sırasında bölücü terör örgütü PKK'nın döşediği mayının patlaması sonucu iki gözünü ve sağ elini kaybederek gazi oldu. Ağır yaralanan Arısoy, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 2 yıl süren tedavisinin ardından memleketi Adana'ya döndü. Bu zorlu süreçte en büyük desteği ise eşinden gördü. Bircan Arısoy, eşinin adeta gözü ve eli oldu, onu bir an olsun yalnız bırakmadı.

14 ŞUBAT'IN ANLAMI DEĞİŞTİ

Yaşadığı süreci anlatan Gazi Hasan Arısoy, "Yaşadığım süreç çok sıkıntılıydı. Yeni duruma alışmak benim için kolay olmadı. Ailemin, meslektaşlarımın ve devletimizin desteğiyle tekrar ayağa kalktım" dedi. Arısoy "Eşim, olayın olduğu ilk günden itibaren her zaman yanımda oldu. Gözümü ve elimi kaybettim ama eksiklerimin hepsini eşim tamamladı. Hayata karşı duruşumda ve verdiğim mücadelede hep yanımdaydı. Hem evladımızla hem de benimle ilgilendi. Bu süreçte kendi işiyle de ilgilendi. Eşim, ailemizin temel direği diyebilirim. Benim için Sevgililer Günü 2010 yılından önce daha farklıydı. Bu olay yaşandıktan sonra, o sevginin gücü beni ayakta tuttu. Sevgililer Günü, sevginin ne kadar önemli olduğunu ve eşimin bana karşı olan sevgisini hissettiğim için artık daha farklı geçiyor" diye konuştu. İHA

İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE YANINDAYIM

EŞİNİN yaralanmasının kendisi için hiçbir şeyi değiştirmediğini belirten Bircan Arısoy ise "Evlenirken 'iyi günde, kötü günde beraberiz' diyerek birbirimize söz verdik. Eşimin yaralanması benim için pek bir şey değiştirmedi. O benim için her zaman Hasan'dı ve olaydan sonra da böyle kaldı. Kendisi bana 'gözüm, kolum' der. Hasan'ın da beni tamamladığına inanıyorum. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz" diye konuştu.