“Gazze’nin toprakları çocuk mezarlığına döndü”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen TRT World Citizen Ödül Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı konuşmada TRT World Citizen Ödülleri'nin, 2017 yılından bu yana küresel sorunlara dikkat çeken ve farkındalık oluşturan çok kıymetli bir proje olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Dünyanın pek çok yerinde devam eden 130'dan fazla çatışma var. 676 milyondan fazla kadın ve çocuk, silahların gölgesinde yaşam mücadelesi veriyor. Böyle bir tablo karşısında karamsarlığa kapılmamak gerçekten zor" dedi. İnsanın, umudun ta kendisi olduğunu ifade eden Emine Erdoğan şöyle konuştu:

İNSANLAR DONARAK ÖLÜYOR

"Bugün aramızda olamayan bir 'Yılın Dünya Vatandaşı' ödülü sahibimiz var. Kardeşimiz, İsrail'in katlettiği yaklaşık 300 gazeteciden biriydi. Ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılar hâlâ devam ediyor. Ne acıdır ki Filistin söz konusu olduğunda, evrensel değerlere rağmen insanlığın ortak vicdanı suskun kalabiliyor. Gazze'nin toprakları çocuk mezarlığına dönerken, yıkımın yüzde doksanlara ulaştığı bölgede insanlar kış şartlarında çadır dahi bulamadan donarak can veriyor. Evlat acısı, bir insanın yaşayabileceği en ağır imtihanlardan biridir; Gazze'de ise bu acı, gündelik hayatın bir parçası hâline geldi. Ne yazık ki bu görüntüler, sosyal medyanın akışı içinde; videoların, tanıtımların arasında kaybolup gidiyor. Gelin, merhamet yorgunluğuna teslim olmayalım. Bugün dinlediğimiz hikâyelerden aldığımız ilhamla; mazlumlara ses olmaya, yanlışları düzeltmeye, empatiyle hareket etmeye ve zalimin karşısında yürekten durmaya devam edelim. Unutmayalım ki her insan, kendi hikâyesinin sorumluluğunu taşır." Tören sonunda ödül sahipleri ile fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında ise "Ödüle layık görülen değerli isimleri gönülden tebrik ediyor, insanlık adına ortaya koydukları cesaret ve başarının daim olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.