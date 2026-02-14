Hayali ihracat şebekesine darbe

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İstanbul Emniyeti bir şebekenin üyelerinin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraları yurtiçine sokmak amacıyla organizasyon kurduklarını tespit etti. Kurulan organizasyonlarda hayali ihracat yapıldığı ve naylon faturalar düzenlendiği, sözde ihracat yapılan ülkelerden döviz şeklinde swift yöntemiyle gelen paraların kaynağının belli olmadığı saptandı. Düzenlenen operasyonlarla 29 şüpheli gözaltına alındı. Bir işyeri, 25 tarla, 12 konut ve 104 araca el konuldu.