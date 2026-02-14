Önce BAE sonra Etiyopya! Başkan Erdoğan’dan diplomasi turu

Ayrıca Suriye'de istikrar ve kalkınmanın sağlanmasını teminen Suriye Hükümeti'nin desteklenmesinin önemi. Yemen ve Somali 'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğinin korunması konularının gündeme gelmesi öngörülüyor.

Türkiye ile Körfez bölgesindeki en büyük ticaret ortağı olan BAE arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 16 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Erdoğan Erdoğan'ın 2023 Temmuz ayında BAE'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kurulması kararlaştırılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) vasıtasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler bu ziyaretin ardından önemli artış gösterdi. Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye'de Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısına başkanlık etti.

SONRAKİ DURAK ADDİS ABABA

Erdoğan'ın BAE ziyaretinin ardından Etiyopya'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland ile Etiyopya arasında liman kullanımı ve denize erişim için imzalanan mutabakat zaptı, Somali ile Etiyopya arasında krize neden olmuş, 2025 yılında Somali ve Etiyopya'nın Türkiye ve Erdoğan'a duyduğu güvenin bir tezahürü olan Ankara Bildirisi süreci, bu sebeple oluşan gerilimin düşürülmesine ve diyaloğun sürdürülmesine zemin sağlamıştı.

253 MİLYON DOLAR TİCARET

Türkiye- Etiyopya karşılıklı ikili ticaret hacmi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 253 milyon dolar olarak gerçekleşti. İki ülke ekonomik ilişkileri daha da geliştirerek bu rakamı artırmayı amaçlıyor. Türkiye ayrıca, Etiyopya'daki en büyük 4 yatırımcı ülkeden biri.