TEKNOFEST’e 7 senede 4 milyonun üzerinde başvuru

Her sene milyonlarca teknoloji sevdalısının bir araya geldiği TEKNOFEST, 2026'da da gençler için buluşma noktası olacak. Şanlıurfa GAP Havaalanında gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te teknoloji yarışmaları dikkat çekecek. GENÇLER BAŞVURU İMKÂNI BULACAK

2018 yılından bu yana fikirlerin buluşma noktası olan TEKNOFEST, bugüne kadar 4 milyonun üstünde başvuruya ev sahipliği yaptı. TEKNOFEST 2026'da ise ilkokuldan lisansüstüne kadar her eğitim seviyesinden binlerce genç, hayallerini projeye dönüştürmek için farklı kategorilerdeki teknoloji yarışmalarına başvurma imkânı yakalayacak.

4 YENİ KATEGORİ EKLENDİ

Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak "Elektronik Harp Yarışması, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması, TEKNOFEST Maden Teknolojileri Yarışması, FPV Drone İzleme (Tracking) Yarışması ve İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması" ilk kez başvuruya açıldı. 52 FARKLI

KATEGORİDE YARIŞILACAK

TEKNOFEST 2026'da, gençlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği "Roket Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları, Çelik Kubbe Hava Savunma Sistemleri Yarışması, Sağlıkta Yapay Zekâ Yarışması ve Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması" gibi pek çok alanda toplam 52 farklı kategoride teknoloji yarışması düzenlenecek.