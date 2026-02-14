Türkiye solu Filistin’e sahip çıkmıyor

Bilal Erdoğan, Konya Tantavi Kültür Sanat Merkezi'ndeki Gençlik Buluşması'nda üniversite öğrencileriyle buluştu. Yaptığı konuşmada Türkiye solunun Filistin davasına sahip çıkmadığını, Filistin'de yaşanan soykırımın sadece dindar, inanan insanların davası olarak görüldüğünü ifade eden Erdoğan, "Türkiye'de sol kesim yok. Bütün dünya solu Filistin'i destekliyor. Bizim ülkemizde aslında bir dönem solcular Filistin davasına sahip çıkardılar ama bu dönemde orada o hassasiyeti göremiyoruz.

Bütün dünyada sol bu davaya sahip çıkmasına rağmen bizim ülkemizdeki solun bu davaya sahip çıkmaması da Türkiye'deki bu hassasiyetin yayılmasında biraz engel oluyor" diye konuştu. Filistin'de yaşanan soykırımın bütün dünyanın meselesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kudüs hassasiyetin olmasa bile 75 bin insan soykırıma tabi tutulduğu zaman bir şey demen lazım. Dini hassasiyetle dindarlar sarılıyorsa dini hassasiyeti olmayanların da bu davaya sarılabilmesini sağlamamız lazım. Boykot önemli. Boykotun sulandırılmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

EVLİLİĞİ GECİKTİRMEYİN

Konuşmasında ailenin önemine de dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin 2100 yılında 50 milyonun altında süper yaşlı bir nüfusu olan bir ülke olacağını, gençlere evliliklerini geciktirmemeleri gerektiğini kaydetti. Erdoğan, "Evliliğinizi geciktirmeyin, oyalanmayın. 5 yıl, 10 yıl sonra ilkokullarımız boşa çıkmaya başlayacak. Nüfusun yaşlanması çok kötü bir haber. Doğurganlık oranımız 2.5'tan yüzde 1.5'un altına düştü 20 yılda. 90 milyon nüfusu artık görmeyeceğiz. Büyük Türkiye hedeflerinden, dünyada yapılacak işlerden bahsediyoruz ama bu gidişatla bunların olması mümkün mü?" dedi. Erdoğan siyasetle ilgili bir soruya da, "Siyasi kariyer hedefim yok. Birileri bir şey çıkarınca şöhret olduk diyelim" yanıtını verdi.