Vergi müfettişleri gözaltında

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi. Örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefon üzerinden örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde aktif ve ihraç 93 vergi müfettişi gözaltına alındı.

ÖRGÜT BAĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonları ve Ankesörlü Kart Sistemi üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen, ayrıca haklarında örgüt içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine dair itirafçı beyanları bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde aktif görev yapan ya da ihraç edilmiş toplam 94 vergi müfettişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 93 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin ise yurtdışında olduğu belirlendi.