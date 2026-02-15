550 bin mesajlık dev arşiv çözüldü

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

BEBEK Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın işadamlarını ve ünlü isimleri yakın takibe aldığı ortaya çıkmış, telefonunda ünlülere ait arşiv bulunduğu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın kapsamı genişletilmişti. Tutuklu bulunan Muzaffer Yıldırım'ın telefonundaki mesajların çözümlenmesi için bilişim uzmanları ve akademisyenlerden oluşan özel bir ekip kuruldu. Günler süren yoğun çalışmaların ardından Yıldırım'ın telefonu başarıyla çözümlendi, Bebek Otel ve ClubHouse Bebek ile ilgili bilgi ve fotoğrafların da aralarında bulunduğu 550 bin mesaj geri getirildi. Söz konusu dijital materyaller soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.