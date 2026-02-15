Bakan Yumaklı'dan CHP'nin zeytin ağacı katliamına tepki! Sözde çevre hassasiyeti arka planda rant oyunları
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan CHP'nin zeytin ağacı katliamına sert tepki geldi. Bakan Yumaklı, "Milletimize yalan söylemekte üstünüze yok. Bir de meydanlara çıkıp zeytin ağaçlarını korumaktan söz ediyorsunuz. Milletimize çevre hassasiyeti deyip, arka planda rant oyunları oynayan bu çifte standardı aziz milletimizin takdirine bırakıyorum." dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" mitingi öncesinde ilçede bulunan bir arazide çok sayıda zeytin ağacının katledildiği ortaya çıktı.
İlçeye bağlı Menteş Mahallesi Dipsarnıç mevkiinde bulunan ve niteliği zeytinlik tarla olan 3 dönümlük arazide 12 Şubat'ta her biri en az 100 yaşında olan 27 kadim zeytin ağacı katledildi. Söz konusu arazinin Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı skandala ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Bakan Yumaklı, "Lafa geldiğinde ağacı, doğayı biz savunuruz diyerek sözü kimseye bırakmayanlar, onlarca zeytin ağacı Muğla Milas CHP İlçe Başkanı tarafından katledilirken suspus oluverdiler." dedi.
Yumaklı şunları ifade etti:
SÖZDE ÇEVRE HASSASİYETİ ARKA PLANDA RANT OYUNLARI!
100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi CHP'lilere serbest mi? Milletimize yalan söylemekte üstünüze yok. Bir de meydanlara çıkıp zeytin ağaçlarını korumaktan söz ediyorsunuz.
Doğayı korumak; lafla değil, samimiyetle ve tutarlılıkla olur. Gerçek çevrecilik, günübirlik yaklaşımlarla değil; uzun vadeli, bütüncül ve sürdürülebilir politikalarla mümkündür.
Milletimize çevre hassasiyeti deyip, arka planda rant oyunları oynayan bu çifte standardı aziz milletimizin takdirine bırakıyorum.
