Bakan Yumaklı’dan CHP’nin zeytin ağacı katliamına tepki! Sözde çevre hassasiyeti arka planda rant oyunları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" mitingi öncesinde ilçede bulunan bir arazide çok sayıda zeytin ağacının katledildiği ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Menteş Mahallesi Dipsarnıç mevkiinde bulunan ve niteliği zeytinlik tarla olan 3 dönümlük arazide 12 Şubat'ta her biri en az 100 yaşında olan 27 kadim zeytin ağacı katledildi. Söz konusu arazinin Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu belirlendi.