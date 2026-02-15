Engelliler Çanakkale destanını yeniden yazdı
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (ERAM), Çanakkale'nin cesaretini, umudunu ve birlik ruhunu, özel bireylerin yüreklerinden sahneye taşıdı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle, ERAM tarafından hayata geçirilen projeyle engelli bireyler Beyoğlu Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sahneledikleri tiyatroyla Çanakkale ruhunu yeniden yaşattı.
Seyit Onbaşı'dan, Bigalı Mehmet Çavuş'a, Yahya Çavuş'tan isimsiz Mehmetçiklere uzanan birçok unutulmaz kahramanlık hikâyesi, özel bireylerin duygu dolu anlarıyla sahneye taşındı. "Çanakkale Zaferi" isimli oyun izleyicilerden büyük beğeni aldı.