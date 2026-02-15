İmar yolsuzluğu ses kaydına girdi

Bursa'da CHP'li Nilüfer Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 214 sayfalık iddianame, Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davada, aralarında dönemin Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de bulunduğu 15'i tutuklu 21 sanık yargılanıyor.

1 SAATLİK KAYIT DOSYADA

İddianamede Erdem "örgüt lideri", eski İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşegül Erkol ile Proanaliz Yapı Denetim yetkilisi Tamer İşler ise "örgüt yöneticisi" olarak yer aldı.

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Rüşvet ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama" suçlamaları yöneltildi. Dosyada, müteahhitlerden rüşvetin Erkol ve İşler üzerinden alındığı, İşler'in evinde dolar ve TL cinsinden 5 milyonu aşkın para ele geçirildiği belirtildi. 17 Eylül 2024'te WhatsApp üzerinden gönderilen ve imar ruhsatlarına ilişkin ifadeler içeren 1 saatlik ses kaydının bilirkişi incelemesi sürüyor. İmar ve Şehircilik Müdürü Ayşegül Erkol, Proanaliz Yapı Denetim yetkilisi Tamer İşler'e gönderdiği kayıtta "O dosyalar sizin elinizde patlayacak" sözleri dikkat çekiyor. Devamında, 2021'e kadar imar ruhsatlarını Turgay Erdem'in imzalamaya çalıştığını, müfettiş sürecinden sonra imza yetkisinin müdürlükte yürütüldüğünü ve projeye uygun olmayan bazı dosyaların da imzalandığını söylediği aktarıldı. Ses kaydının tamamının bilirkişi incelemesinde olduğu belirtildi.