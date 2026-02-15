Kütüphane öğrenmeye açılan kapıdır

Emine Erdoğan, Onursal Başkanı olduğu Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (TOGEMDER) "22 Okula 22 Kütüphane" projesi kapsamında Üsküdar Mihrimah Sultan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuştu:

Derneğimiz sayısını binlerle ifade ettiğimiz öğrenciye öğrenim bursları sağlamış, onların hayatlarına büyük katkılar yapmıştır. Çocukların daha iyi imkânlara kavuşması, ilme, irfana doyması için takdire şayan bir çalışmaya imza atması dolayısıyla derneğimizi ve emeği geçenleri kutluyorum.

Kütüphaneler okulların kalbi, ruhu ve can damarı. Nitelikli kitaplarla dolu kütüphanelere sahip okullarda öğrenim bir takvime bağlı olmaktan çıkar, nefes alıp vermek gibi sürekli hale gelir. Ömür boyu devam edecek bir okuma ve öğrenme kültürüne dönüşür. Biz öğrencilerimizin sadece kendisine sunulan bilgiyi değil, her şeyden önce öğrenmeyi öğrenmesini istiyoruz. Çünkü bir konuda kendini eğitme yetisi kazanmak başlı başına bir özgürlüktür. Kütüphaneyle sıkı bir ilişki kuran her öğrenci, bu donanımı kazanır. Böylece bireyler özgün, üretken ve eleştirel düşünme becerisine sahip, hayatı yorumlayabilen ve topluma katkı sağlayan kişiler olarak yetişir.

Okul kütüphaneleri, fırsat eşitliği ve sosyal adaleti sağlama yönüyle de hayatidir. Çünkü kütüphanelerin kapıları öğrenmek isteyen herkese açıktır. Okul kütüphaneleri, öğrenciler için sık sık çalacakları bir dost kapısıdır. Atölye çalışmaları, söyleşiler, yazar buluşmaları gibi faaliyetler kütüphaneleri bir cazibe merkezi haline getiriyor.

Kütüphanedeki kitaplar binlerce öğrencinin zihnine tohumlar ekecek. Biz bu tohumların meyvelerini, niteliği her nesil artan bir toplum olarak toplayacağız. İşte bir yönüyle de sadaka-i cariye olan bu toplumsal yatırımlar, vatana, millete karşı sorumluluğunu yerine getirmenin mükemmel yollarıdır. Bugün aramızda okulumuzun pırıl pırıl öğrencileri var. Eminim ki onlar da böyle güzel imkânlarla donatılmış bir kütüphaneye kavuştukları için çok heyecanlılar.

ÖĞRENCİLERE NASİHAT

Öğrencilere seslenen Erdoğan, "Sizlerden kütüphanenizi hiç boş bırakmamanızı rica ediyorum. En başta kendi iyiliğiniz için lütfen bol bol okuyun. Hepiniz birer gönüllü kütüphane elçisi olun. Hiçbiriniz 'Boş zamanlarımda kitap okuyorum' demeyin. 'Kitap okumaktan hiç boş zamanım kalmıyor' deyin inşallah" diye konuştu.