Mazlumlara ses olmaya devam edelim
Emine Erdoğan önceki akşam "Pozitif Değişime İlham Olmak" ilkesiyle düzenlenen "TRT World Citizen Awards" programında Gazze'de görev yaparken hayatını kaybeden foto muhabiri Yahya Barzaq'ın "Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü"nü, annesi Yousra Barzaq'a takdim etti. Emine Erdoğan, dün akşam NSosyal hesabından programla ilgili yaptığı paylaşımda, "Mazlumlara ses olmaya, yanlışları düzeltmeye, empatiyle hareket etmeye, zalimin karşısında yürekten duvarlar örmeye devam edelim" ifadelerini kullandı. AA