Sıfır Atık vizyonunu gençler anlatacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve iklim değişikliğiyle mücadelede Birleşmiş Milletler'in en kritik organizasyonlarından biri olan COP31 için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Emine Erdoğan'ın himayesinde dünyaya örnek olan "Sıfır Atık" yaklaşımı ana tematik başlıklardan biri olarak öne çıkacak. Bu yıl 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında Türkiye'de ve dünyada azınlıklar, kadınlar, gençler ve diğer dezavantajlı gruplarla birlikte kapsamlı çalışmalar yürütülecek.

Tüm ülkeler için iklim adaletine uygun teknoloji akışının ve finans paylaşımının desteklenmesi ile iklim dirençli kent modelinin geliştirilmesi hedeflenirken özellikle gençlere COP31 sürecinde en üst düzeyde temsil hakkı tanınması planlanıyor. Antalya'da düzenlenecek olan CPO31'in bölgeye 2 milyar dolar gelir sağlayacağı tahmin ediliyor.