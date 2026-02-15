TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, TÜGVA Afyonkarahisar İl Temsilciliği'nin açılışını gerçekleştirdi. TÜGVA açılışları için 70 ilden fazla yeri gezdiklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "Aslında geneldeki tempomuz da böyle. Sorumlu olduğumuz kurulların, sivil toplum kuruluşlarının sayısı da bunu gerektiriyor. Yani sadece bir sivil toplum kuruluşunda görevli olsak haftalık bir toplantımız olur. Bir gün orada geçirirsiniz. Onun dışında işinize gücünüze bakarsınız. Ama ben çok şükür birçok eğitim kurumunda, sivil toplum kuruluşunda mesai yaptığım için fiziken bulunarak, işin içinde olarak bunu yapmaya çalıştığım için bu da ciddi bir yük gerektiriyor ve koşturmaca istiyor. Bunu da keyifle yapıyoruz. Siyasetçiler siyaseti için koşturacaklar biz de sivil toplumda sivil toplum için koşturacağız. Buna devam edeceğiz inşallah."

KUDÜS ÖZGÜR OLANA KADAR

Erdoğan, "Çağda karşılaştığınız en büyük gençlik enerji patlaması hangi projenizde yaşandı?" sorusu üzerine de "1 Ocak'ta üç kere yaptığımız Filistin buluşmaları. İnşallah, bundan sonra her sene Kudüs özgür olana kadar 1 Ocak sabahları buluşmaya ne diyorsunuz? İnşallah onun da devamını getiririz" ifadesini kullandı. Soru-cevap kısmının ardından bazı öğrenciler umre, bisiklet ve tablet gibi hediyelerle ödüllendirildi. Programın ardından Erdoğan'a hediye takdimi yapıldı.