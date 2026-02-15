Vatandaşlardan zehir tacirleriyle mücadeleye destek

Türkiye'de "Temiz Eller" operasyonlarının mimarı olan yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in önceki gece katıldığı A Haber canlı yayını, ülke genelinde büyük bir ilgiyle izlendi. Vatandaşların mahkeme süreçlerinde mağduriyet yaşadığı sorunları çözeceğinin sözünü veren Gürlek, kamuoyunun yakından takip ettiği; uyuşturucu ve fuhuş, yasadışı bahis, yeni nesil suç örgütleri ve FETÖ ile mücadele dosyalarının üstüne gidileceğini anlattı. Gürlek, başsavcılık döneminde yürüttüğü soruşturmaların perde arkalarını da ilk kez A Haber'e anlattı. Kasım Garipoğlu'nun yalısında 3 günde 2 ila 3 kilogram kokain tüketildiğini belirten Gürlek, "Ben buna müsaade edemem" dediğini ifade etti, "Soruşturmalarda kimsenin mevkiine bakmayız. Mahkemelere kimse talimat veremez" dedi. Bakan Gürlek'in açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Gürlek'in "86 milyonun Adalet Bakanı'yım. Benim kapım her siyasi partiye açık. Haklının ve mağdurun yanındayım. Adaletin hizmetçiyisim" sözlerine vatandaşlardan beğeni ve destek mesajları yağdı. İşte o mesajlardan bazıları...

İrfan İlhan: Memleketimize sizin gibi insanlar lazım.

Mercan Demir: Rabbim yâr ve yardımcınız olsun.

Vildan Sayın: Bakanım, 4 yıldır devam eden boşanma davamı çözmek size nasip olacak inşallah.

Zümrüt Sultan: Size güveniyoruz. Esra Aydın: Akın Gürlek'in başsavcılık döneminde 40 ton uyuşturucu yakalanmış.

AİLELERDEN ÖVGÜ

Abese İrca: Şu an olan bitenin tamamını göremiyoruz ama yeteri kadar zaman geçince Akın Gürlek'in sadece bir yolsuzluğu değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik sinsi bir işgal girişimini de engellediğini göreceğiz.

Ersin Işık: Bir baba olarak uyuşturucuyla mücadele kosunuda benim gönlümü fethettin Sayın Bakan. Millet senin arkandadır.

Adil Gürlü: Akın Bey'in operasyonlarını okuyup izliyoruz. İnşallah bakan olarak bu uyuşturucu illetiyle savaşmaya devam eder. Ünlüsünden sokak satıcısına kadar özendireni, satanı hepsi cezasını bulsun. Gençlerin üzerinden kirli ellerini çeksinler artık.

Ali Çalkara: Oğlumu dışarı gönderirken 2 kez düşünüyorum. Bu devirde anne baba olmak zor. Biri sataşıp bıçaklar mı? Akın bakan inşallah bunu çözecek.