YÖK’ten cuma genelgesi

Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran bir babanın üniversite öğrencisi oğlu ile ilgili "cuma namazı saatinde ders konulması nedeniyle ibadetini yerine getiremediği" yönündeki şikâyeti sonrası durum YÖK'e iletildi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun konuyu YÖK'e bildirmesinin ardından; YÖK üniversitelere genelge göndererek akademik faaliyetlerin cuma namazı saatlerinde yerine getirilecek ibadetleri aksatmayacak şekilde planlanması ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi. YÖK geçmişte üniversitelere benzer uyarılarda bulunulduğunu anımsattığı genelgesinde, Anayasa'nın 24'üncü maddesinde güvence altına alınan din ve vicdan hürriyeti ile 42'nci maddede düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının birlikte ve dengeli biçimde korunmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.

DOSTANE ÇÖZÜM KARARI

YÖK, yayımladığı genelge ve yapılan işlemlere ilişkin KDK'ya geri bildirimde bulundu. YÖK Başkanlığı'nın dini hak ve özgürlüklerin korunmasına yönelik gerekli güvenceleri sağlayan işlemleri tesis etmesi nedeniyle Kamu Denetçiliği Kurumu dostane çözüm kararı verdi. ANKARA