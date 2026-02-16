30 milyon dolarlık vurguna 4 gözaltı daha
İstanbul Bakırköy'deki lüks Ekşinar Konakları'nın otoparkında gerçekleşen ve Ekrem İmamoğlu suç örgütünün rüşvet ağına uzanan 30 milyon dolarlık soygunda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturmada gözaltı sayısı 11'e yükseldi. Yakalanan zanlılarla birlikte paranın 1 milyon doları ile uyuşturucu haplar, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Şüphelilerin siteye soygundan 4 gün önce de sahte plakalı Jaguar otomobille girmeye çalışarak soygun için keşif yaptıkları belirlendi. 11 Şubat'ta sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız, 15 dakika içinde Audi A6 ve Ford Ranger marka araçların camlarını kırarak bagajdaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kayıplara karışmıştı. Gece saat 01.00'de parayı kontrol eden Taç Döviz'in sahibinin oğlu Bilal Durmaz, 300 kilogram ağırlığındaki servetin buharlaştığını görünce polise başvurmuştu.