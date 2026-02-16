Aile için güç birliği zirvesi

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından "İnsan Hakları ve Aile Zirvesi" 17 Şubat 2026 Salı günü AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından siyaset, akademi ve sivil toplum temsilcilerini buluşturacak zirvede aile kurumu tüm yönleriyle masaya yatırılacak.

AİLE VE İNSAN HAKLARI 4 AYRI OTURUMDA ELE ALINACAK: Programa; bakanlar, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri, eski bakanlar, akademisyenler, medya temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Zirvede aile ve insan hakları meselesi dört ayrı oturumda ele alınacak. Program akışı kapsamında şu başlıklar ele alınacak "Aile Nedir? Biyolojik ve Toplumsal Gerçeklik" , "Aile, Hukuk ve Devlet: Tanıma, Koruma ve Sınırlar", "Çocuk, Demografi ve Nüfus" ve "Kültür ve Aile Normlarının Geleceği".

HUKUKİ, SOSYOLOJİK VE DEMOĞRAFİK BOYUTLARI ELE ALINACAK: Zirvede, aile kurumunun hukuki, sosyolojik ve demografik boyutları detaylı şekilde değerlendirilecek.

KÜRESEL ÖLÇEKTE YÜRÜTÜLEN AİLE POLİTİKALARIN AİLE'YE ETKİSİ: Zirvede, son yıllarda aile kurumuna yönelik tartışmaların arttığına dikkat çekilmesi ve özellikle küresel ölçekte yürütülen politikaların aile yapısı üzerindeki etkilerinin ele alınması bekleniyor.