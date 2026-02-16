Bayraktar TB3 NATO tatbikatında tarih yazdı

Baykar tarafından geliştirilen ve dünyanın kısa pistli gemilerden kalkış-iniş yapabilen ilk SİHA'sı olma özelliğini taşıyan Bayraktar TB3, TCG ANADOLU üzerindeki harekat kabiliyetini uluslararası arenaya taşıdı. Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Steadfast Dart 2026 kapsamında yurt dışındaki ilk operasyonel gövde gösterisini başarıyla tamamladı. Tatbikatın deniz sahasında otonom şekilde havalanan TB3, belirlenen su üstü hedefine ikili MAM-L salvosu gerçekleştirerek hedefi imha etti. TB3, operasyonun ardından gemiye güvenli iniş yaptı. TCG ANADOLU ve Bayraktar TB3 ikilisinin Baltık Denizi'ndeki varlığını, NATO savunma planları çerçevesinde müttefik caydırıcılığının en kritik unsurlarından biri olarak değerlendiriyor.

BALTIK DENİZİ'NDE "CAYDIRICI" GÜÇ

Halihazırda TCG ANADOLU'da görev yapan 3 Bayraktar TB3, NATO müttefikleri tarafından yakın takibe alındı. Tatbikatın ilerleyen aşamalarında iki SİHA'nın koordineli harekat icra etmesi planlanıyor. Bu aşamada Bir platform MAM-L mühimmatı kullanırken, diğer platformun tahrip gücü daha yüksek olan MAM-T ile atış yapması bekleniyor.

2023 ve 2024 yıllarında Türkiye'deki tüm sektörlerde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasına girerek İhracatın Şampiyonları Ödülü alan Baykar, 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023'te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörü toplam ihracatının dörtte birini tek başına gerçekleştirerek Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 36 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 16 ülke ile olmak üzere toplam 37 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.

STEADFAST DART NEDEN ÖNEMLİ?

Tatbikatın 2026 ayağını özel kılan ise Bayraktar TB3 SİHA'mızın sahne alması. Milli SİHA'mız, TCG ANADOLU gibi kısa pistli gemilerden kalkıp hedefleri tam isabetle vurarak, insansız sistemlerin modern donanma savaşlarına nasıl yön vereceğini tüm dünyaya kanıtlarken, Türkiye'nin bu alandaki caydırıcı gücünü tescilliyor. Öte yandan NATO'da tatbikatta görev yapan 66. Mekanize piyade Tugayımız hakkında paylaşım yaptı.