İletişim Başkanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına sert tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: İsrail hükûmetinin Batı Şeria’da Filistin topraklarını “arazi kayıt süreci” adı altında işgali kalıcılaştırmaya dönük attığı adım; uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, insanlığın ortak vicdanına aykırıdır, soykırım politikasının ve uygulamalarının devamıdır.
