İletişim Başkanlığı'ndan İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran: İsrail hükûmetinin Batı Şeria’da Filistin topraklarını “arazi kayıt süreci” adı altında işgali kalıcılaştırmaya dönük attığı adım; uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, insanlığın ortak vicdanına aykırıdır, soykırım politikasının ve uygulamalarının devamıdır.

İletişim Başkanlığı’ndan İsrail’in Batı Şeria’yı ilhakına sert tepki
DHA
Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanı Burhanettin Duran: İsrail hükûmetinin Batı Şeria'da Filistin topraklarını "arazi kayıt süreci" adı altında işgali kalıcılaştırmaya dönük attığı adım; uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, insanlığın ortak vicdanına aykırıdır, soykırım politikasının ve uygulamalarının devamıdır.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý