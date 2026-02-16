İmamoğlu’nun diploma davası ertelendi

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının sahte olmasına ilişkin "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İDARE MAHKEMESİ'NDEN RET KARARI

İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı İstanbul 5. İdare Mahkemesi açtığı dava reddedilmişti. Kararda; İmamoğlu'nun YÖK tarafından tanınmayan bir üniversiteden geçiş yaptığı, yalnızca 3 kişilik yurt dışı kontenjanına 48 kişinin alındığı, başvuranlar arasında not sıralaması yapılmadığı, bu nedenle hak eden öğrencilerin elendiği tespit edilmişti.

DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Davanın dördüncü celsesi İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no'lu duruşma salonunda görüldü. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu ve avukatları katıldı.

RET KARARI BEKLENECEK

Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, İdare Mahkemesi'ne kararın kesinleşip kesinleşmediğinin sorulmasını talep etti. Mahkeme, İmamoğlu'nun İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne açtığı davanın reddedilmesine ilişkin kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.