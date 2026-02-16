İZBETON operasyonunda 21 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON'da yolsuzluk iddiaları üzerine başlattığı soruşturmalar devam ederken dün yapılan operasyonda tamamı İZBETON personeli 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin tamamı ise İZBETON Kentsel Dönüşüm Dairesinde çalışan teknik personelden oluşuyor. Gözaltına alınan şüphelilere, 2022 yılında İZBETON A.Ş'nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterilerek 170 Bin TL-200 Bin TL arasında prim ve maaş ödemesi yapıldığı belirlendi.