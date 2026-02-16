Türkiye-BAE ilişkileri güçlenecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'la telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre, Erdoğan ve Al Nahyan, iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ile ilişkilerin ortak çıkarlar ve halkların yararları doğrultusunda daha da güçlendirilmesine yönelik adımları ele aldı. Çeşitli alanlarda kaydedilen ilerleme temelinde, ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik kararlılık teyit edildi. Liderler ayrıca, uluslararası düzeyde karşılıklı ilgi alanına giren meseleleri, bölgede yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi. İki lider, yapacakları görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini ifade ederken, en kısa zamanda bir araya geleceklerini teyit etti.