YÖK Başkanı Erol Özvar açıkladı: Vakıf üniversitelerinin kontenjanları azaltılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, YÖK'te düzenlenen Vakıf Üniversiteleri Toplantısında şu açıklamalarda bulundu:

YÜZDE 23 AZALTILDI: 2023-2025 döneminde toplam kontenjan 1.090.014'ten 843.547'ye düşürüldü. Toplam 246.467 kontenjan azaltıldı. Oransal olarak gerçekleşen düşüş yüzde 23. Bu kontenjanların 107.552'si ikinci öğretim kontenjanları. 2023-2025 döneminde, toplam 462 lisans programından 197'sinin kontenjanları düşürüldü. Bu lisans programlarında kontenjan sayısı toplamda 117.606 azaldı. Yani yüzde 40 oranında bir düzenleme yapıldı.

ÖĞRETMENLİK İLK SIRADA: En fazla kontenjan düşüşü gerçekleşen lisans programlarının başında öğretmenliğe kaynak teşkil eden programlar yer aldı. Türk Dili ve Edebiyatı kontenjanları 12.015'ten 3.680'e, tarih 10.658'den 3.646'ya düşürüldü. Eğitim Fakültesi programları arasında; Fen Bilgisi Öğretmenliği kontenjanı 2.864'ten 1.219'a düşürülüp kontenjanı en fazla azalan program oldu.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ DE KAPSAMDA: Devlet üniversitelerinde Hukuk Fakültesi kontenjanlarında azalma 4.955, vakıf üniversitelerinde ise 537 olarak gerçekleşti. Hukuk programları kontenjanlarında benzer düzenleme 2026-2027 öğretim yılında vakıf üniversitelerinde de uygulanacak. Devlet üniversitelerindeki kontenjan azaltma uygulaması, 2026 yılından itibaren vakıf üniversitelerimiz için de geçerli olacak. Bu kapsamda başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak.

TIP AZALMADI: Diş hekimliğinde uzmanlık sınavı yani DUS ile girilen uzmanlık dallarıyla aynı adı taşıyan yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci alımını durdurduk. Tıp Fakültesi kontenjanları ise bu dönemde korundu. Sağlık programlarındaki kontenjan düşüşü son yıllarda büyük oranda devlet üniversitelerinde gerçekleşti. 2026 yılında vakıf üniversitelerinde de bu programlar için kontenjanlar yeniden değerlendirilecek ve kontenjanlarda indirime gidilecek.

YENİ PROGRAMLARA RAĞBET FAZLA: Son iki yılda kurulan veya ivme kazanan Yapay Zekâ Mühendisliği, Siber Güvenlik Mühendisliği gibi programlarda değişen oranlarda kontenjan artışı gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde, işgücü piyasasında karşılığı zayıflayan başta olmak üzere, birçok önlisans programının kontenjanları düşürülerek başta uygulamaları programlar olmak üzere yeni mesleklere yönelik programlara kontenjan vermeye devam edecek.