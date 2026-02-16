Zeytinlik katliamı istifa getirdi

SABAH, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Muğla'nın Milas ilçesinde sözde zeytin ağaçlarını korumak amacıyla yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" adlı miting öncesinde, büyük bir skandalı gözler önüne serdi. CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in ilçedeki bir arazide her biri en az 100 yaşında olan 27 zeytin ağacını kestirdiği ortaya çıkmıştı. SABAH'ın ''Önce katliam sonra miting" başlığıyla manşetten duyurduğu skandal CHP'yi karıştırdı.

APAR TOPAR İSTİFA

Skandalın ortaya çıkmasının ardından CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey dün, Özgür Özel'in mitinginden önce görevinden istifa etti. CHP Muğla İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Partimizin vizyonu ve yereldeki güçlü duruşu, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütündür. Bu doğrultuda, Milas İlçe Başkanımız, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında; Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir" ifadelerine yer verildi.

İŞTE KATLİAMIN GÖRÜNTÜSÜ

SABAH zeytin katliamının görüntülerine ulaştı. Görüntülerde iş makinasıyla asırlık zeytin ağaçlarının katledildiği görüldü.

SKANDALI SABAH DUYURDU

SABAH'ın dün manşetten duyurduğu skandalda, Milas'a bağlı Menteş Mahallesi Dipsarnıç mevkiinde bulunan ve niteliği zeytinlik tarla olan 3 dönümlük arazide 12 Şubat'ta her biri en az 100 yaşında olan 27 zeytin ağacının katledildiği ortaya çıkmıştı. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tutanak tutmasının ardından, söz konusu arazinin CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu belirlendi. Kılbey, 29 Aralık 2025'te araziyi damadı Cenk Soydan'a devrettiğini söylerken, 13 Şubat'ta Kılbey'e zeytinli tarla vasıflı taşınmaz üzerindeki 27 adet zeytin ağacını izinsiz sökmeleri nedeniyle 49 bin 15 TL idari para cezası kesildi. Kılbey'in araziye inşaat yapmayı amaçladığı ileri sürülmüştü.

BAKAN YUMAKLI'DAN TEPKİ

'MEYDANA ÇIKIP ZEYTİN AĞAÇLARINI KORUMAKTAN BAHSEDİYORSUNUZ'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı paylaşımda, "Lafa geldiğinde ağacı, doğayı biz savunuruz diyerek sözü kimseye bırakmayanlar, onlarca zeytin ağacı Muğla Milas CHP İlçe Başkanı tarafından katledilirken suspus oluverdiler. 100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi CHP'lilere serbest mi? Milletimize yalan söylemekte üstünüze yok. Bir de meydanlara çıkıp zeytin ağaçlarını korumaktan söz ediyorsunuz. Doğayı korumak; lafla değil, samimiyetle ve tutarlılıkla olur. Milletimize çevre hassasiyeti deyip, arka planda rant oyunları oynayan bu çifte standardı aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" dedi.

BU NASIL AĞAÇ SEVGİSİ

AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milas'ta 'Zeytin Mitingi' yapıyor. Ancak Özel'in bilmesi gereken çok acı bir gerçek var. Savunmaya geldiği zeytinlerin katili, bizzat kendi ilçe başkanıdır. Özel bu mitingi iptal etmeliydi. Daha birkaç gün önce Akbelen üzerinden çevrecilik şovu yapan CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'in, zeytinleri nasıl acımasızca kestirdiği tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Özgür Özel'e soruyoruz. İlçe başkanınızın damadıyla kurduğu 'ruhsatlı zeytin kıyımı' şebekesi belgeleriyle ortadayken, Milaslılara hangi yüzle ağaç sevgisinden bahsedeceksiniz? Suçüstü yakalanan ilçe başkanınızın istifası, bu organize samimiyetsizliği örtmeye yetmez" diye konuştu. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise, "İlçe başkanınız zeytinlikleri hülle yoluyla kesmiştir. Oranın yanı başında inşaata açılan diğer arazi gibi kendi arazisinin de inşaata açılması için bu yolu benimsemiştir. Burada anlaşmalı bir hareket var. Organize ikiyüzlülük. Tutmuş ilçe başkanı belediyede müdür olan damadına araziyle ilgili işlemleri yapması için vekaletname vermiş. Adam da önce zeytinleri yok etmiş" dedi.