Başkan Erdoğan Etiyopya'da resmi törenle karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi. 11 yıl aranın ardından gerçekleşen ziyarette Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan Etiyopya’da resmi törenle karşılandı
AA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.

Erdoğan, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan Etiyopya’da resmi törenle karşılandı

BAŞ BAŞA VE HEYETLERARASI GÖRÜŞME

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapması beklenen Erdoğan'ın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.

Başkan Erdoğan Etiyopya’da resmi törenle karşılandı

ELE ALINACAK KONULAR

11 yıl aranın ardından gerçekleşen ziyarette Başkan Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel meseleler, Somaliland sorunu ve ticari anlaşmaları ele alması bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!