Başkan Erdoğan Etiyopya’da resmi törenle karşılandı

Erdoğan, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye 'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran tarafından karşılandı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapması beklenen Erdoğan'ın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.

ELE ALINACAK KONULAR

11 yıl aranın ardından gerçekleşen ziyarette Başkan Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel meseleler, Somaliland sorunu ve ticari anlaşmaları ele alması bekleniyor.