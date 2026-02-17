Başkan Erdoğan Etiyopya'da resmi törenle karşılandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi. 11 yıl aranın ardından gerçekleşen ziyarette Başkan Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldi.
Erdoğan, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran tarafından karşılandı.
BAŞ BAŞA VE HEYETLERARASI GÖRÜŞME
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapması beklenen Erdoğan'ın ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılması öngörülüyor.
ELE ALINACAK KONULAR
11 yıl aranın ardından gerçekleşen ziyarette Başkan Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in ikili ilişkiler başta olmak üzere bölgesel meseleler, Somaliland sorunu ve ticari anlaşmaları ele alması bekleniyor.