Bu ramazan yine dolu dolu geçecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ramazan ayı boyunca "Külliyede Ramazan" programı kapsamında yaklaşık 4 bin etkinlik düzenlenecek. Etkinlikler, her yaştan ziyaretçiye kültür, sanat, eğitim ve eğlence dolu anlar yaşatacak. Çocuklara özel eğlenceli parkurlar, atölye çalışmaları ve TRT Çocuk müzikallerinden konserler, söyleşiler, kitap fuarı ve imza günlerine kadar geniş içerik ziyaretçileri bekliyor. Program kapsamında ayrıca sinema gösterimleri, bilim şovları, geleneksel sanat eğitimleri, spor aktiviteleri, yarışmalar ve geri dönüşüm etkinlikleri de yer alacak.

FARKINDALIK TEMALI ETKİNLİKLER

Teknoloji ve farkındalık temalı etkinlikler arasında uçuş simülatörleri, keşif atölyeleri, uzay müzesi, televizyonculuk deneyim alanları, siber güvenlik eğitimleri ve dijital oyun alanları bulunurken, sağlıklı yaşam etkinlikleri, trafik bilinci eğitimleri, sera içi üretim uygulamaları ve orman yangınları farkındalık tüneli de ziyaretçilere açık olacak.

HER AKŞAM CANLI YAYIN

Ramazanın manevi atmosferi ise her akşam canlı yayınlanacak iftar programlarıyla yaşanacak. Etkinlikler, Millet Camii, Millet Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Sergi Salonu ve Millet Kütüphanesi ev sahipliğinde yapılacak. Katılmak isteyen vatandaşlar, "kulliyederamazan. com" adresinden ve "Külliyede Ramazan" sosyal medya hesaplarını takip ederek, gün gün etkinlik takvimine ulaşabilecek. ANKARA

ESKİ RAMAZANLAR CANLANACAK

ÜSKÜDAR Müftülüğü ve Hacı Ahmet Ünal Vakfı işbirliği ile Üsküdar Valide-i Cedid Cami'nde teravih namazı sonrasında ramazan etkinlikleri yapılacak. Etkinlerde vatandaşlara patlamış mısır, pamuk şekeri, çay ikram edilecek. Çocuklar ve gençler için oyunlar, geleneksel Karagöz ile Hacivat gösterisi, eğlenceli atölyeler ve hediyeli programlar düzenlenecek.

ASIRLARI AŞAN İFTAR SOFRALARI

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 25 bölge müdürlüğü eliyle tüm illerde ramazan boyunca "Asırları Aşan Hayır Bu Sofrada" temasıyla iftar organizasyonu düzenleyecek. Binlerce kişi aynı sofrada buluşacak.