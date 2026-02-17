İstanbul ve Adana’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimler, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın yurtiçindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Savcılık talimatıyla yürütülen çalışmalarda, söz konusu örgüt ile irtibatları saptanan ve bir sosyal medya hesabı üzerinden DEAŞ Silahlı Terör Örgütü propagandası yapıldığını belirleyen emniyet ekipleri, bu kişilerin Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile ailelerine yardım adı altında fon topladığını, toplanan paraların örgüt mensuplarına ve ailelerine aktarıldığı bilgilerine ulaştı.

Söz konusu sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yapan ve farklı bir kişiye ait hesap üzerinden para toplanmasını sağlayan, söz konusu hesaba para transferi gerçekleştiren örgüt yanlısı kişilere yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alındı. Bu sabah saatlerinde İstanbul ve Adana'da birçok adrese özel hareket timleri tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise zanlılara ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.

Gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

Polisiye soruşturmada yakalanan zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.