İZBETON’daki kooperatif dolandırıcılığında 22 kişiye yurtdışı yasağı

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddialarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık"la suçlandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, İZBETON AŞ'nin inşaat işini kooperatife devretmesine rağmen İZBETON tarafından çalıştırılıyor gibi gösterilip prim ve maaş ödemesi yapılan mühendis ve çalışanlar olduğu kaydedilmişti. Şüphelilerin tamamı, yurt dışına çıkış yasağıyla salıverildi.