Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, MİT'in 8 Aralık Devrimi’nin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede Suriye’ye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaştığına dikkat çekerek, "Suriye’de ülkemiz aleyhine oluşabilecek yeni tehdit unsurları karşısında ön alıcı adımlar atılarak sınır bölgemizde milli güvenliğimize karşı yeni tehditlerin oluşmasının önüne geçilmiştir." dedi.

MİT Başkanı Kalın’dan Suriye açıklaması
MİT Başkanı İbrahim Kalın, yaptığı açıklamada, "Suriye krizinin başlangıcından çözümüne kadarki süreçte aktif rol alan MİT, 8 Aralık Devrimi'nin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede Suriye'ye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Öte yandan yeni bir devlet inşası sürecinde, Suriye'de ülkemiz aleyhine oluşabilecek yeni tehdit unsurları karşısında ön alıcı adımlar atılarak sınır bölgemizde milli güvenliğimize karşı yeni tehditlerin oluşmasının önüne geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

