Onlyfans’ta 17 tutuklama

İstanbul'da 'suç gelirlerini aklama' ve 'müstehcenlik' suçları kapsamında 7 Haziran 2023'te erişim engeli getirilen OnlyFans isimli platforma halen erişim sağlandığı belirlenmişti. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak ve Tülin Arıkoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞİRKETLERE EL KONULDU

VPN kullanarak yasakları delen ve takipçilerini anlık mesajlaşma uygulamalarına yönlendiren şebeke üyeleri, böylece devasa bir kayıt dışı ekonomi oluşturdu. Şüphelilerin dijital platform üzerinden elde edilen haksız kazançla çok sayıda araç ve taşınmaz satın aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 14 lüks araçla 10 taşınmaz ve 2 şirkete el konuldu.