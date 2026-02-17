Türkiye’nin en büyük sorunu azalan nüfustur

Türkiye Basın Federasyonu'nun düzenlediği Anadolu Sohbetleri, Esenler Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çok sayıda basın mensubunun da katıldığı programda konuşan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu Türkiye'nin en büyük probleminin nüfus azalması olduğunu dile getirdi. Esenler'de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarını son derece başarılı bulduğunu ifade eden Afyoncu, plansızlığın ve aşırı şehirleşmenin birçok felaketin de sebebi olduğunu dile getirdi. Osmanlı Devleti'nin son dönemindeki kayıplarının sadece teknolojik gerilik yüzünden değil nüfusunun azlığından kaynaklandığını ifade etti. Silah kullanmanın çağlar içerisinde imparatorluklar ve dünya tarihi için önemine işaret eden Afyoncu, "Fatih'in toplarından sonra İslam dünyası ilk defa bir silah gücünü (SİHA) tekrar elde etti. Ordumuz kendisini yeniden organize ediyor. Bu kaos ve çatışma döneminde biz bir şeyde üstün ve öncü olarak gidiyoruz" dedi.

TÜRKİYE ASKERİ ALANDA KENDİNİ ÇOK İYİ DÖNÜŞTÜRDÜ

Programa ev sahipliği yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ilçede yürütülen çalışmalara ve kentsel dönüşüm faaliyetlerine ilişkin bilgiler verdi. Göksu, İstanbul'da en fazla kentsel dönüşüm faaliyetinin İstanbul'da gerçekleştiğini belirterek çalışmaların aralıksız sürdüğünü anlattı. Türkiye'nin askeri alanda geldiği noktayı değerlendiren Göksu, "Türkiye, askeri alanında kendini çok iyi dönüştürdü. Yani bugün dünyanın düzgün savaşan 3 tane ordusu var. Birisi Amerika, birisi Rusya, birisi Türkiye. Savaş tecrübesi var" dedi. Programa davetli olarak katılan gazeteciler de değerlendirmelerde bulundu.