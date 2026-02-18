30 milyon dolarlık vurgunda 9 şüpheliye tutuklama

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İstanbul Bakırköy'de Ekşinar Konakları'nda yaşayan Mestur Döviz'in sahibi 28 yaşındaki Bilal Durmaz'ın 3 aydır kaldığı sitenin otoparkında muhafaza ettiği 100 dolarlık banknotlardan oluşan 30 milyon doların çalınmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. 11 Şubat'ta sahte plakalı bir araçla siteye giren 4 hırsız paraların bulunduğu iki aracın camlarını kırarak bagajdaki 10 çuval parayı kendi araçlarına yükleyip kayıplara karışmıştı. Bilal Durmaz'ın "İBB rüşvet ve kara para" soruşturmasının kilit ismi Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu olduğu belirlenirken, olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayı organize eden kişinin Kemal Kırmızıdemir (41) olduğu belirtilirken, araçla gelen hırsızların siteye girerken bir aracın tamponuna yaklaşarak kendilerini gizlediği tespit edildi. Site güvenliklerinin ve yöneticilerinin Kırmızıdemir'in evden çıkış giriş görüntülerini kameralardan sildikleri değerlendirildi. Mahkemeye sevk edilen 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.