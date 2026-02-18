50 bin ürün tek ekranda... Raf raf gezmeye son, market fiyatları tek bir platformda toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getiren "marketfiyati.org.tr" platformunun alışverişte önemli kolaylık sağladığını açıkladı.

Kacır, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, özellikle ramazan öncesinde vatandaşların fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân tanıyan uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜBİTAK tarafından Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası işbirliğiyle geçen yıl geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının vatandaşlar için kolaylık sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"https://marketfiyati.org.tr, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunuyor. Mobil uygulamamız, barkod okuyucu özelliğiyle market rafında anında fiyat karşılaştırması yapılmasına da imkan sağlıyor. Hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerle vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."