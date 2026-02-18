Afrika’da çatışma istemiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin son yıllarda ilişkilerini ve işbirliğini geliştirdiği Afrika kıtasının önemli ülkelerinden Etiyopya'yı ziyaret etti. Erdoğan, Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısında özetle şunları kaydetti:

AFRİKA'NIN STRATEJİK KONUMU SON DERECE ÖNEMLİ: Etiyopya bizim için kardeş ülke olmanın yanı sıra Afrika kıtasında oynadığı rol bakımından öncü ülkedir. Bu ziyaretimin büyükelçiliğimizin açılışının 100. yılına denk gelmesi de ayrı bir gurur kaynağıdır. Stratejik konumu, siyasi, ekonomik ve kültürel ağırlığıyla Afrika kıtasında oynadığı öncü rol bakımından son derece önemli bir ülkedir. Sahra altı Afrika'daki en eski büyükelçiliğimizin 1926 yılında Addis Ababa'da açılması bu şehri kıtayla ilişkilerimizin kalbine yerleştiriyor.

20 BİN ETİYOPYALININ İSTİHDAMINA DESTEK: Yaptığımız görüşmelerde Sayın Başbakan ve heyetiyle ticari yatırım, enerji, madencilik, tarım, iletişim ve eğitim alanlarındaki ilişkilerimizi etraflıca görüştük. Diğer birçok alandaki potansiyel işbirliklerini değerlendirdik, 1 milyar dolar ticaret hacmi hedefimize nasıl ulaşırız, bunları ele aldık. Etiyopya'daki en büyük ikinci yatırımcı ülke olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Etiyopya'ya 200'ü aşkın firmamızın 2.5 milyar doları bulan yatırımlarıyla yaklaşık 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir.

2.6 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE 15 PROJE: Türk müteahhitlik firmaları Etiyopya'da demiryolu, ulaşım, özellikle fabrika, turistik tesis ve enerji nakil hatları gibi faaliyet alanlarında 2.6 milyar dolar değerinde 15 projeyi üstlendiler. Bunun daha da artmasını temenni ediyoruz. Dost Etiyopya halkıyla yüzyıllara dayanan tarihi münasebetlerimizin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz. Etiyopya İslam kültürü bakımından paha biçilemez bir değer niteliği taşıyor. Afrika'daki ilk Müslüman yerleşim yeri olarak bilinen Necaş köyündeki Necaşi Türbesi ve Camii, kültürel bağlarımız bakamından çok önemli.

KÜLTÜR KÖPRÜLERİNE DEVAM: TİKA'nın destekleriyle tadilatı ve tamiratı yapılan bu projeyle Afrika tarihinin önemli bir kültürel mirasını yaşatmakla kalmayıp Etiyopya'yla aramızdaki kadim dostluk bağlarını da güçlendirdik. Maarif Vakfımızın eğitim alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra TİKA ofisimiz aracılığıyla aramızda kültür köprüleri kurmaya devam edeceğiz. Eşit ortaklık ve karşılıklı anlayış temelinde bu samimi coğrafyanın güzel insanlarının her daim yanındayız.

ACILARA YENİLERİ EKLENMESİN: Tüm dünyanın gözleri Afrika Boynuzu'yla buraya çevrilmişken Etiyopya'nın köklü devlet yapısı ve örnek gösterilecek yönetiminin önemi daha da çok hissediliyor. Etiyopya'nın içinde bulunduğu coğrafyada devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne kıymet veren tutumumuzun altını bilhassa çizmek istiyorum. Türkiye olarak bölgenin yeterince çektiği acılara yenilerinin eklenmesini asla istemiyoruz.

KİMSEYE FAYDASI YOK: Biz bölgenin sorunlarına yine bölge ülkelerinin çözüm geliştirilmesi ve Afrika Boynuzu'nun yabancı güçlerin mücadele alanına çevrilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu minvalde İsrail'in Somaliland'ı tanımasının ne Somali'ye ne de Afrika Boynuzu'na faydası olmadığını tekrar vurgulamak istiyorum.

BÖLGENİN BARIŞ VE İSTİKRARI: Bu vesileyle yakın geçmişte Etiyopya ve Somali arasında arabuluculuğunu yürüttüğümüz Ankara tutumları için her iki tarafa da tekrar teşekkür ediyorum. İstikrara kavuşmasıyla birlikte Afrika Boynuzu'nun ekonomik fırsatlarıyla dikkatleri üzerine çeken bir konuma erişmemesi için hiçbir engel görmüyoruz. Bu ziyaretimizin bölgenin barış ve istikrarına da katkı sunmasını temenni ediyorum. Türkiye olarak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na bu sene kasım ayında ev sahipliği yapacağız. Etiyopya'nın da önümüzdeki yıl tertipleyeceği bu toplantı bağlamında yakın işbirliğimizi sergileyeceğiz.

2 ANLAŞMAYA İMZA ATILDI

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında iki anlaşma imzalandı. "9. Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İşbirliği Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı"na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos imza attı. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa tarafından imza altına alındı.

BAŞBAKAN AHMED KARŞILADI

Başkan Erdoğan, Addis Ababa Bole Uluslararası Havalimanı'nda, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran tarafından karşılandı.

Erdoğan'ı, Ulusal Saray'a gelişinde aracından inerken Etiyopya Başbakanı Ahmed karşıladı.

Erdoğan ve Ahmed'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Erdoğan ve Ahmed, tören kıtasını selamladı.

Erdoğan'ın Etiyopya'ya gelişi dolayısıyla Addis Ababa'da billboardlarda "Welcome to Ethiopia" yazısı ile Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı asıldı.

Erdoğan, Addis Ababa'da, Adva Zafer Anıtı'na çelenk koydu.

ERDOĞAN TOGG HEDİYE ETTİ

BAŞKAN Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili "Pamukkale beyazı" bir Togg hediye etti. Toplantı ve anlaşmaların ardından Ulusal Saray avlusunda Togg'u bir süre kullanan Ahmed'e, Başkan Erdoğan da eşlik etti.